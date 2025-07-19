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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منتجى الدواجن يكشف أسباب انخفاض أسعار الدواجن.. ويناشد بتقليل تداول الفراخ الحية.. والزيني: التصدير هام لفتح أسواق جديدة

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن:


تراجع القوة الشرائية سبب رئيسىى فى هبوط أسعار الدواجن
نناشد بمنع التداول الجزئي للدواجن الحية بشكل تدريجي
 تخوفات من  تأثير التصدير على توافر المنتجات بالسوق المحلية

شهدت الأسواق المصرية انخفاضا متتاليا لأسعار الدواجن والبيض ، حتى هبط سعر الكيلو بالمزارع أكثر من 20 جنيها ، مما يرضى المستهلك ، ولكن اتحاد منتجى الدواجن يرى أن المربي بدأ يخسر وبالتالى لابد من التوازن للحفاظ على الصناعة .

فى البداية ، قال  الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أهم أسباب انخفاض أسعار الدواجن،  حيث أن  تراجع القوة الشرائية سبب رئيسي فى تراجع الأسعار ، كما أن لحوم العيد مازالت متواجدة بالبيوت المصرية لذا قل الاقبال على شراء الدواجن .
 

وأضاف " الزيني" خلال تصريحات ل "صدي البلد " أن من أهم أسباب تراجع أسعار الدواجن أيضًا انحسار النواحى المرضية والأوبئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " وجود اختلاف كبير بين سعر بيع الدواجن في المزرعة وبيعها للمستهلك، حوالى ٢٥ جنيهًا بسبب التجار والحلقات الوسيطة .

وكشف الزينى عن الحل  لبيع الدواجن بسعر منخفض ومرضي للمستهلك والمربي هو بيعها مجمدة أو مبردة، ومنع التداول الجزئي للدواجن الحية بشكل تدريجي مثل جميع الدول الأخري .

 

وأكد الزيني أن هناك حوالي 350 طن مخالفات دواجن من دم وأحشاء وريش، تجوب القاهرة يوميًا يمكن الاستفادة منها من خلال ذبحها بالمجازر   وإنتاج علف للأسماك منها.

 

وتابع قائلا:" لدينا مجازر على مستوى عالى تكفي لذبح أكثر من ٢ مليون فرخة يوميا وبالتالى يكون الذبح مضمون وفى نفس الوقت الاستفادة من المخلفات".

وقال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، إن صناعة الدواجن من أهم الصناعات الواعدة فى مصر ، حيثُ تستوعب عدد العمالة فى هذه الصناعة فى حدود الـ 3.5 مليون عامل، لافتا الى أن الاستثمار فى صناعة الدواجن يقدر بحوالي 200 مليار جنيه، كما أن الدولة اتخذت العديد من البرامج والمشروعات والخطط من أجل التنمية المستدامة للدواجن.

وأشار “الزينى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” إلى أن خطة التصدير لم تأتى إلا بعد منع التدول الحى للدواجن بشكل جزئي ، وبالتالى يتم تبريد وتجميد الفائض ثم تصديره .

تصدير الدواجن

وأضاف “نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن” أن مصر كانت تصدر قرابة 7% من الإنتاج من منتجات الدواجن المختلفة للخارج قبل عام 2006  ثم جاءت أنفلونزا الطيور لتعيق التصدير لعدة سنوات، حتى تمكنت وزارة الزراعة المصرية في السنوات الأخيرة مع الجهات الدولية من اعتماد 37 منشأة إنتاج داجني خالية من أنفلونزا الطيور، ومن ثم يمكن التصدير منها للخارج.

وأكد أن اعتماد 37 منشأة إنتاج داجني خالية من أنفلونزا الطيور أمر فى غاية الأهمية لتصدير الدواجن ، كما تعمل الدولة على زيادة تلك المنشأت لتصدير أكبر كميات .

وأوضح أننا لدينا قطاع أمهات تسمين متنامي، يمكن أن تصل طاقته إلى 18 مليون أم، وهي طاقة قادرة على كفاية السوق المحلية من كتاكيت التسمين وتصدير البيض المخصب للخارج ، لافتًا إلى أن هناك طلب إقليمي ودولي على البيض المبستر والمجفف وهذا مايمكننا فعله بعد عودة مزارع البيض للعمل بنسبة 100%.

معوقات تصدير الدواجن

وقال “الزيني” إن هناك تخوفات من  تأثير التصدير على توافر المنتجات في السوق المحلية، ومن ثم ترتفع أسعار الدواجن والبيض بالسوق المحلي ، ولكن لدينا أصول إنتاجية بالفعل في قطاعات الجدود، وأمهات التسمين، وأمهات البياض، وبيض المائدة، تزيد على حاجة السوق المحلي ولن يؤثر التصدير بالتبعية على توافر المنتجات في السوق المحلي ، لكنه سيفتح أفقا جديدا لنمو الصناعة .

وناشد بضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لوضع خطة للكميات الممكن تصديرها، وتوسع الشركات في الإنتاج في هذه القطاعات، ومن ثم الاستجابة لكل طلبات التصدير، لأن الأسواق الإقليمية ترغب في تعاقدات سنوية وتوريد مستدام، وهذا شرط جوهري لفتح هذه الأسواق. بهذا نكون قد ساهمنا في خطة الدولة الاستراتيجية لتنمية مستدامة للصادرات، ونكون جنينا ثمرة جهود وزارة الزراعة في اعتماد منشآت صالحة للتصدير.

 

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