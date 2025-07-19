بعثة المصري تصل إلى تونس

وصلت قبل قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى تونس، تمهيداً لانطلاق معسكر الفريق في مدينة سوسة، استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وقام التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق، باستقبال البعثة برئاسة محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ونجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي نظيره فريق الصفاقسي، غدا الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس ، فيما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري ، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين ، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.