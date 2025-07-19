تعليم الوادى الجديد: تحكيم مسابقة الكاريكاتير الصحفى بمقر مركز تنمية القدرات

أعلن وصفي حسن مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة، التابعة لقطاع الوادى الجديد التعليمي، عن استكمال فعاليات تحكيم مسابقة الكاريكاتير الصحفي ضمن أنشطة مركز تنمية القدرات للنشاط الصحفي، وذلك في إطار الأنشطة الصيفية التي تنفذها الإدارة خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك تحت رعاية الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبإشراف الخدمات التربوية بالإدارة.

وقال وصفى، إن المسابقة شملت تصفيات أولية على مستوى مدارس الإدارة التعليمية، تم خلالها تقييم الأعمال الفنية المقدمة من الطلاب، حيث تُعد هذه المرحلة تمهيدًا لاختيار أفضل الأعمال، تمهيدًا لتصعيد الفائز من كل مرحلة تعليمية ليمثل الإدارة في التصفيات النهائية على مستوى مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

وأكد مدير إدارة الخارجة التعليمية هذه الفعاليات في إطار حرص الإدارة على تنمية مهارات الطلاب الإبداعية وتعزيز قدراتهم في التعبير الصحفي والفني، واكتشاف المواهب الواعدة في مختلف مدارس الخارجة.