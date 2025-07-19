التزام ميدبنك المجتمعي.. تغطية تكاليف 8 عمليات استئصال أورام

يواصل ميدبنك دعمه للمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي (BCFE)، وذلك لتغطية تكاليف إجراء 8 عمليات استئصال أورام للسيدات غير القادرات، في خطوة تعكس التزام البنك بمسئوليته المجتمعية في مجال الصحة وتمكين المرأة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر2030.

تُعد هذه المبادرة امتداداً لشراكة إنسانية راسخة بين ميدبنك والمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، حيث قدم البنك على مدار السنوات الماضية شملت تمويل عمليات جراحية وتوفير الماموغرام، مما ساهم في تقديم خدمات صحية مُبتكرة وعالية الدقة للكشف المبكر والعلاج الفعال للعديد من الحالات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

يؤمن ميدبنك أن دوره يتجاوز تقديم الخدمات المالية ليصل إلى التأثير المجتمعي الحقيقي والمستدام، إذ تمثل صحة المرأة محوراً جوهرياً في بناء مجتمع صحي وعادل. هذا و تشكل السيدات نحو 30% من إجمالي العاملين في البنك.

الجدير بالذكر أن شراكة ميدبنك مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي تُعد أحد أبرز مبادرات البنك في مجال الصحة، وتأتي ضمن خطة متكاملة لدعم المبادرات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، عبر برامج نوعية تتمتع بالاستدامة وتحقق أثراً ملموساً للفئات الأولى بالرعاية، بما يرسخ دور البنك كشريك فاعل في التنمية المجتمعية الشاملة.