كشف الناقد الرياضي عن تعاقد الزمالك رسمياً مع اللاعب محمد إسماعيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :"رسمياً محمد إسماعيل مدافع زد أصبح لاعباً في نادي الزمالك".

ويذكر أنه قد اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل لاعب نادي زد، بعد تقدم واضح في المفاوضات خلال الساعات الماضية، وسط ترحيب من اللاعب وإدارة ناديه بالانضمام إلى القلعة البيضاء.

وكشفت مصادر من داخل الزمالك أن إدارة النادي تعمل بجدية على إنهاء تفاصيل الصفقة، ما منح الأبيض الأفضلية على حساب نادي بيراميدز، الذي حاول مؤخرًا دخول سباق التعاقد مع اللاعب.

ورغم محاولات بيراميدز، فإن رغبة محمد إسماعيل في ارتداء قميص الزمالك، إلى جانب تحركات إدارة الأبيض السريعة، جعلت الصفقة قريبة جدًا من الحسم الرسمي في الأيام القليلة المقبلة.