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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يستعد لعرض ضخم لضم إيكيتيكي لحل أزمة الهجوم.. و"دياز" مفتاح الصفقة

الفرنسي هوجو إيكيتيكي
الفرنسي هوجو إيكيتيكي
إسلام مقلد

يكثف نادي ليفربول الإنجليزي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يستعد لتقديم عرض مالي ضخم للتعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، في ظل حاجة الفريق لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، على لسان الصحفي كريستيان فالك، أن ليفربول يجهز عرضًا تبلغ قيمته 100 مليون يورو لإقناع النادي الألماني بالتخلي عن خدمات إيكيتيكي، الذي يرتبط بعقد ممتد حتى صيف 2029. ويرى المدير الفني الجديد للريدز، الهولندي أرني سلوت، أن اللاعب الفرنسي سيكون الشريك الأمثل للنجم المصري محمد صلاح، من أجل استعادة الفاعلية الهجومية للفريق، بعد تراجع أداء بعض العناصر في الموسم الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منذ انتقاله إلى أنفيلد، وسط حديث عن إمكانية رحيله هذا الصيف. وكان ليفربول قد حاول التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، إلا أن النادي الإنجليزي رفض تمامًا فكرة التفريط في نجمه الأول.

من جانبها، كشفت الصحيفة أن إدارة ليفربول تنتظر حسم موقف الجناح الكولومبي لويس دياز، الذي يحظى باهتمام كبير من نادي بايرن ميونخ، حيث من المتوقع عقد اجتماع قريب بين مسؤولي الناديين، قد يكون له تأثير مباشر على خطة تدعيم هجوم الريدز.

في السياق ذاته، أشارت تقارير أخرى إلى أن نادي الهلال السعودي يراقب الموقف عن قرب، بعد فشله في ضم النيجيري فيكتور أوسيمين، حيث يُبدي اهتمامًا بالتعاقد مع إيزاك أو إيكيتيكي، مما قد يشعل المنافسة بين الأندية خلال الأسابيع المقبلة.

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