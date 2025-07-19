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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"أخبروا العالم أننا نموت جوعًا".. نداءات من غزة ينقلها يوسف أبوكويك

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

وجّه يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من مدينة غزة، نداءات من داخل غزة تكشف ما يعانيه أهالي القطاع من تجويع مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للأبرياء المدنيين في مختلف المناطق في قطاع غزة، مؤكدًا أن التجويع هو جريمة وتصل ذروتها في غضون الأيام الأخيرة.

وأضاف أبوكويك، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل الذين يعبرون من هذا الطريق من حولنا يقولون لنا أوصلوا الرسالة أننا بالفعل جوعى لا نجد شيئا لنقتات عليه اليوم لا يستطيع رب الأسرة بشكل حقيقي أن يوفر وجبة واحدة لأطفاله ليس فقرًا بل لأنه لم يعد في الأسواق شيء يمكن أن تشتريه العوائل، مؤكدًا أن سوق مخيم الشاطئ بالمنطقة الغربية من مدينة غزة مغلق بشكل كامل لا توجد بعض الاحتجاجات والمواد التموينية التي يمكن أن تُبقى الناس على قيد الحياة الدقيق فُقد من الأسواق وما يتوفر في سوق سوداء يباع كيلو الدقيق اليوم بأكثر من 50 دولارا أمريكيا.

وأوضح، أن المطابخ المجتمعية مغلقة وهي التكيّات التي تعتاش عليها الكثير من العائلات خاصة النازحين في مناطق القطاع المختلفة وحتى أولئك المغامرين الذين يحاولون الوصول إلى مراكز المساعدات الأمريكية على الرغم من كل المخاطر التي تحيط بهم يستهدفهم جيش الاحتلال بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه منذ فجر اليوم حتى اللحظة استشهد 36 فلسطينيًا ممن حاولوا الوصول إلى مراكز المساعدات الأمريكية.

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