«أنتخب أو لا أنتخب».. المستشار وسام إسماعيل يحدد ضوابط اختيار القوائم بانتخابات الشيوخ

قال المستشار وسام إسماعيل الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر إن كل مرشح يكون له مندوب داخل اللجنة، وذلك حق قانوني، كما لا يجوز العبث بكارت الناخبين.

وأضاف خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن القائمة في الانتخابات وضعها يختلف، حيث يتضمن الكارت «انتخب أو لا انتخب»، وذلك يختلف عن الفردي.

وأكد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات استعرضت تلك الضوابط خلال المؤتمر الأخير لها، ودور الناخب إذا كان يريد انتخاب تلك القائمة أن يضع علامة أمام انتخب.

عملية اختيار النواب

وأوضح الممثل القانوني للقائمة الوطنية أن الناخب عندما ينزل إلى عملية اختيار النواب يكون أمامه عدد المرشحين بعد التنازلات، ويجب أن يعلم الناخب أن هناك 10 مرشحين في محافظة القاهرة.