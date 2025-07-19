القائمة الوطنية تحذر: صوتك باطل في هذه الحالة| تفاصيل

قال المستشار وسام إسماعيل الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر إن كل محافظة تختلف في عدد اختيارات أعضاء مجلس الشيوخ عن الأخرى، لافتا إلى أن محافظة القاهرة بها 60 مرشحا، وحال وجود تنازلات سيكون العدد حوالي 50 مرشحا أو أزيد بقليل.

وأضاف الممثل القانوني للقائمة الوطنية خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الناخب عندما ينزل إلى عملية اختيار النواب يكون أمامه عدد المرشحين بعد التنازلات، ويجب أن يعلم الناخب أن هناك 10 مرشحين في محافظة القاهرة.

اختيار 10 مرشحين

وأكد أنه لا يجوز اختيار مرشح واحد فقط، بل لابد من اختيار 10 مرشحين من العدد الإجمالي، وحال اختيار عدد أقل من المطلوب يكون صوت الناخب باطل.