منتخب الجودو يخسر لقب البطولة الأفريقية للشباب بأنجولا

خسر المنتخب الوطني للجودو لقب البطولة الأفريقية للشباب المقامة حاليا في أنجولا بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

وحل المنتخب الوطني في المركز الرابع بالترتيب العام بذهبيتين و3 فضيات و5 برونزيات.

وحل منتخب المغرب في المركز الأول ب4 ذهبيات يليه منتخب الجزائر في الوصافة ثم منتخب أنحولا في المركز الثالث.

ويأتي التراجع بعد أن سيطرت مصر على اللقب الأفريقي للشباب خلال الثلاثة نسخ الماضية من البطولة.

وشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 18 لاعب ولاعبة وهي أكبر بعثة بعد منتخب أنجولا صاحب الأرض.