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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية الأسبق: مصر والسعودية أعمدة الاستقرار والسلام

محمد العرابي
محمد العرابي
عبد الخالق صلاح

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنّ الفترة الحالية تشهد عالما وإقليما مضطربا، لكن مصر والسعودية هما أعمدة الاستقرار والسلام والحلول للقضايا الإقليمية المعقدة، موضحا أنه عندما تكون هناك محاولة للتقدم في ملفات معينة؛ سيكون هناك تدخلا من بعض القوى لمحاولة إيقاف قوة الدفع التي من الممكن أن تنشأ من العلاقة المصرية السعودية.

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، أنّ العلاقة المصرية السعودية تُعد قوة الدفع الخاصة بالعمل العربي المشترك، إلى جانب إيجاد حلول لقضايا الإقليم المزمنة التي نعاني منها جميعا، مشيرا إلى أن آخر الشهر الجاري سيشهد اجتماعا مهم للغاية، متعلق بمبادرة سعودية فرنسية، تؤيدها مصر في الجمعية العامة، من أجل تأييد إقامة الدولة الفلسطينية.  

وتابع: «ستكون هناك دائما محاولات لإفشال مثل هذا التجمع أو التحرك المصري السعودي»، لافتا إلى أن مستقبل هذا الإقليم لن ينجو من التحديات والحملات المغرضة إلا بالشراكة المصرية السعودية.

وزير الخارجية الأسبق مصر والسعودية أعمدة الاستقرار أعمدة الاستقرار والسلام

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