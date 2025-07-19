المكاوى : الشركات المصرية أمامها فرص واعدة للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا

قال المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك فرصا واعدة للشركات المصرية خاصة فى مجال المقاولات للمشاركة فى مشروعات إعادة إعمار ليبيا، مع وجود إصلاحات اقتصادية عديدة أقدمت عليها الحكومة المصرية والليبية من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية، وتنشيط حركة التبادل التجارى والاستثمارى مع مختلف دول العالم.



وأكد المكاوى فى تصريحات خاصة له على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الليبى الرابع بالإسكندرية، على أهمية المنتدى خاصة وأن كل من مصر وليبيا يسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وخاصة فى مجال النقل واللوجستيات والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى ، والمشاركة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.

زيادة التجارة بين مصر وليبيا

وأضاف المكاوى، أن ليبيا تستقبل حاليا مختلف أنواع الصادرات المصرية من السيراميك والدهانات ومختلف مواد البناء والأثاث والسلع الغذائية والزراعية، ولا شك أن إعادة الأمن بليبيا سيعود على التجارة البينية بين البلدين بمزيد من التدفق والتبادل الإيجابي.

وتابع" السوق الليبية ستصبح جاذبة للعمالة المصرية مع إعادة الاعمار المقبلة وأن هناك فرص كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة".

وشهد منتدى الأعمال المصرى الليبى الرابع الذى عقد بالإسكندرية حضور واسع من البلدين، وشارك فيه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ووفد من رجال الأعمال الليبيين برئاسة صالح العبيدى رئيس اتحاد الغرف الليبية.