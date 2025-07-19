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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين بمصر في 4 أشهر

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو نشاط التأمين (أقساط، تعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر خلال الـ4 أشهر الأولي للعام الجاري 2025 ليسجل 65.5 مليار جنيه.

 أقساط تأمينية

ارتفعت الأقساط تأمينية المحصلة من شركات التأمين لنحو 38.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أبريل 2025  مقابل 28.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 34.2%،  وفقا لما أعلنته هيئة الرقابة المالية

أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 22 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أبريل 2025 مقارنة 15 مليار جنيه بنمو 45.6% خلال نفس الفترة  من العام 2024.

أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 21.3%، لتسجل 16.3 مليار جنيه في الـ4 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة 12.4 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام  2024.
أقساط التأمين التجاري

أظهرت هيئة الرقابة المالية نمو أقساط التأمين التجاري لتسجل 32.8 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى أبريل 2025 مقابل 25 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2024، بارتفاع 31.2%، على أساس سنوي.

أقساط  التأمين التكافلي 

فيما ارتفعت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 55.5%، لتسجل 5.5 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

التعويضات

دفعت شركات التأمين تعويضات بقيمة 18.4مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أبريل 2025  مقابل 13.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة  من العام السابق، بنمو 34.9%.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 8.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أبريل 2025 مقارنة 6.6 مليار جنيه بنمو 34.8% خلال نفس الفترة  من العام 2024.

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 35%، لتسجل 9.7 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة 7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التجاري

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 15.5 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى أبربل 2025 مقابل 12.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 34.2 %، على أساس سنوي.

تعويضات التأمين التكافلي 

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 41.7 %، لتسجل 1.8 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وتراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر الفترة بين يناير حتى أبريل 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 8.7 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولي من العام 2025 مقابل 8.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

الرقابة المالية أقساط تعويضات شركات التأمين نشاط التأمين

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