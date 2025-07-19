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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 18.4 مليار جنيه تعويضات تأمينية خلال الـ4 أشهر الأولى من 2025

الرقابة المالية- صورة أرشيفية
الرقابة المالية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 4 أشهر  من العام الجاري 2025 بنسبة 34.9%. 

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 18.4مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أبريل 2025  مقابل 13.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة  من العام السابق، بنمو 34.9%.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 8.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أبريل 2025 مقارنة 6.6 مليار جنيه بنمو 34.8% خلال نفس الفترة  من العام 2024.

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 35%، لتسجل 9.7 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة 7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التجاري

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 15.5 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى أبربل 2025 مقابل 12.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 34.2 %، على أساس سنوي.

تعويضات التأمين التكافلي 

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 41.7 %، لتسجل 1.8 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

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