مدرب نيوكاسل يحسم الجدل: ألكسندر إيزاك مستمر مع الفريق رغم اهتمام ليفربول والهلال

أكد إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تمسكه الكامل بخدمات مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، نافيًا وجود أي تحرك رسمي من جانب أي نادٍ للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي والهلال السعودي.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثلتيك"، أوضح هاو أن النادي حريص على بقاء إيزاك ضمن صفوف الفريق، واصفًا إياه بأحد العناصر التي لا يمكن تعويضها بسهولة، قائلًا: "لم يكن هناك أي تحرك رسمي لضم إيزاك، فالنادي يحرص بشدة على استمراره".

وأضاف مدرب نيوكاسل: "لدينا مجموعة من اللاعبين يصعب تعويضهم، فالنجوم الحقيقيون ليس من السهل العثور عليهم أو تطويرهم وتحويلهم إلى لاعبين كبار، وعندما تمتلك أحدهم، عليك أن تحافظ عليه".

وشدد هاو على أهمية إيزاك ضمن المشروع الفني للفريق، وقال: "نحن كجهاز فني ندرك موهبة إيزاك جيدًا، ونحرص على بقائه معنا"، مشيرًا إلى أن اللاعب يعيش أجواء إيجابية داخل النادي.

ورغم تمسكه باللاعب، أبدى هاو حذرًا في تصريحاته، مؤكدًا صعوبة تقديم ضمان بنسبة 100% بشأن مستقبل أي لاعب في كرة القدم، حيث قال: "أعتقد أنه من الصعب علي أن أقدم تأكيدًا تامًا بشأن أي لاعب"، قبل أن يضيف: "لكن كل ما يمكنني قوله هو أن إيزاك سعيد في نيوكاسل، ويحب الفريق والطاقم الفني، ولم أواجه معه أي مشكلة".

وختم هاو حديثه بثقة كبيرة في استمرار مهاجمه السويدي، مؤكدًا: "بالتأكيد أنا واثق من أن إيزاك سيكون هنا مع بداية الموسم الجديد".