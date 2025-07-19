قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر حامد: هناك تنسيق مع جون إدوارد للبحث عن المواهب في قطاع الناشئين
أيمن يونس: أحمد فتوح بحاجة إلى دعم نفسي .. واللائحة هي الفيصل
فيتنام .. مصرع 34 شخصا في انقلاب قارب سياحي بخليج هالونغ
نجم الزمالك السابق يشيد بالصفقات الجديدة ويؤكد: رغبتهم في القميص الأبيض أهم المكاسب
بعد بلاغ أسماء جلال .. القبض على مصفف شعر شهير
موعد انطلاق الدوري المصري للموسم الجديد
بدر حامد: هناك تنسيق مع جون إدوارد للبحث عن المواهب في قطاع الناشئين
بـ350 جنيهًا.. رابط تحميل كراسة شروط «سكن لكل المصريين 7»
الطالب حُر في اختياره.. التعليم تكشف طريقة التقديم للثانوية العام المقبل
مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود
الزمالك يتعاقد مع عبد الرحمن الخياط لتدعيم صفوف فريق 2008 لليد
اتحاد الطائرة ينفذ خطة انتقاء العناصر المميزة لمنتخب الشاطئية بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب نيوكاسل يحسم الجدل: ألكسندر إيزاك مستمر مع الفريق رغم اهتمام ليفربول والهلال

إيزاك
إيزاك
إسلام مقلد

أكد إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تمسكه الكامل بخدمات مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، نافيًا وجود أي تحرك رسمي من جانب أي نادٍ للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي والهلال السعودي.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثلتيك"، أوضح هاو أن النادي حريص على بقاء إيزاك ضمن صفوف الفريق، واصفًا إياه بأحد العناصر التي لا يمكن تعويضها بسهولة، قائلًا: "لم يكن هناك أي تحرك رسمي لضم إيزاك، فالنادي يحرص بشدة على استمراره".

وأضاف مدرب نيوكاسل: "لدينا مجموعة من اللاعبين يصعب تعويضهم، فالنجوم الحقيقيون ليس من السهل العثور عليهم أو تطويرهم وتحويلهم إلى لاعبين كبار، وعندما تمتلك أحدهم، عليك أن تحافظ عليه".

وشدد هاو على أهمية إيزاك ضمن المشروع الفني للفريق، وقال: "نحن كجهاز فني ندرك موهبة إيزاك جيدًا، ونحرص على بقائه معنا"، مشيرًا إلى أن اللاعب يعيش أجواء إيجابية داخل النادي.

ورغم تمسكه باللاعب، أبدى هاو حذرًا في تصريحاته، مؤكدًا صعوبة تقديم ضمان بنسبة 100% بشأن مستقبل أي لاعب في كرة القدم، حيث قال: "أعتقد أنه من الصعب علي أن أقدم تأكيدًا تامًا بشأن أي لاعب"، قبل أن يضيف: "لكن كل ما يمكنني قوله هو أن إيزاك سعيد في نيوكاسل، ويحب الفريق والطاقم الفني، ولم أواجه معه أي مشكلة".

وختم هاو حديثه بثقة كبيرة في استمرار مهاجمه السويدي، مؤكدًا: "بالتأكيد أنا واثق من أن إيزاك سيكون هنا مع بداية الموسم الجديد".

إيدي هاو نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نيوكاسل يونايتد السويدي ألكسندر إيزاك إيزاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

مركز العزيمة لعلاج الإدمان

عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

أيمن الجميل : خطط الإصلاح الاقتصادي توفر مناخا مثاليا للاستثمار الآمن فى مصر وتعزز زيادة الإنتاج والصادرات

أيمن الجميل : خطط الإصلاح الاقتصادي توفر مناخا مثاليا للاستثمار الآمن في مصر وتعزز زيادة الإنتاج والصادرات

حادث كوبري طوخ

نقابة النقل والمواصلات: ارتفاع كوبري طوخ مخالف والسائق برىء

بالصور

علاقة ارتفاع الضغط والسكر بأمراض الكلى

الضغط
الضغط
الضغط

حل وشيك للأزمة .. وسام أبو علي يقترب من كولومبوس الأمريكي والأهلي يوافق

وسام أبو علي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

افتتاح فرع جديد للقلعة الحمراء في الساحل الشمالي بعروض خاصة لجماهير الأهلي

شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء

فيديو

اطول كسوف شمسى

الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر

ايمان عبد اللطيف

ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟

ايمان عبد اللطيف

بعد ظهوره في حفل راغب علامة ..إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

ايمان عبد اللطيف

رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد