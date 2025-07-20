فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لفصل الخريف بألسن عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس ، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2026/2025 اعتباراّ من اليوم الأحد 20/7/2025 الى 2025/8/31، تحت رعاية د.محمد ضياء، رئيس الجامعة، ود.أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت د.سلوى رشاد، عميد الكلية أن باب القبول سيتم فتحه لعدد من الدبلومات وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية ودبلوم تكنولوجيا الترجمة بأقسام الكلية المختلفة وكذلك برامج الدكتوراه في نفس التخصصات.

تطبيق اللائحة الجديدة للدراسات العليا بالكلية

واوضح د.أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث انه اعتبارا من قبول خريف 2025 سيتم تطبيق اللائحة الجديدة للدراسات العليا بالكلية والتي ادخلت برنامج الترجمة الشفهية بكل انماطها كبرنامج تخصص في المراحل الثلاثة: الدبلوم والماجستير والدكتوراه. واضاف ان تخصص تكنولوجيا الترجمة في البرنامج المتقدم يعد من البرامج المتيزة ويأتي مواكبا لمتطلبات سوق العمل والالمام بالتكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بأنشطة الترجمة.



ونوه الى ان التقديم لبرامج الدراسات العليا اليكترونيا من خلال منظومة UMS حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته ورفع كافة الشهادات والمستندات المطلوبة على الرابط

https://ums.asu.edu.eg.



وبعدها تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية بفحص هذه المستندات ومراجعة البيانات والرد على المتقدم بقبول الطلب عند استيفاء كل الشروط.



ومن المقرر ان تعقد امتحانات القبول التحريرية للطلاب المتقدمين لمرحلتي الدبلوم والدكتوراة اعتبارا من 8 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر وتعقد الامتحانات الشفوية في 16 سبتمبر.