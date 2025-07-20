اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم صرف مستحقات الحكام عن شهري أبريل ومايو 2025 فى مختلف الأقسام والدرجات

وتسلمت المناطق الفرعية للحكام المستحقات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتم صرفها للحكام وذلك في إطار سعى مجلس إدارة الاتحاد لتوفير المناخ الملائم لإنجاح منظومة الحكام.

ويسعى اتحاد الكرة لإنهاء جميع المستحقات المتأخرة للحكام خلال الأيام المقبلة، بحيث ينطلق الموسم الجديد بلا أى متأخرات للحكام ما يساعدهم على التركيز فى الملعب.

ويصل أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى القاهرة اليوم، الأحد، بعد انتهاء الإجازة، ليستأنف عمله مع لجنة الحكام استعدادا للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026.