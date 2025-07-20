قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول البلوجر روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعــ...ارة للمحكمة
مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: ننتظر دخول 3 شاحنات طبية والاحتياج في غزة كبير للغاية
محطات هامة في رحلة مرسيدس منذ تأسيسها حتى الآن؟
فيديو يثير الجدل.. القصة الكاملة لواقعة حفل كولدبلاي| ماهو مصير ثروة الزوج؟
الزمالك يعلن عن صفقة أجنبية جديدة .. تفاصيل
خطة حكومية لتحقيق توازن اقتصادي| نواب البرلمان: تنويع التمويل مفتاح النجاح.. ودعم القطاع الخاص خطوة مفصلية لاستدامة التنمية
من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية
محمد حمدي: المرور جنب الزمالك شرف.. والكرة حزينة لاعتزال شيكابالا
القاهرة الإخبارية: غزة تقترب من كارثة إنسانية والمجاعة تهدد حياة السكان
قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش لبطولة العالم بجورجيا 2025
حكم قول «آمين» عقب قراءة الفاتحة في الصلاة وموافقتها تأمين الملائكة في السماء
الداخلية: كشف مخطط لحركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فيديو يثير الجدل.. القصة الكاملة لواقعة حفل كولدبلاي| ماهو مصير ثروة الزوج؟

حفل فرقة "كولدبلاي"
حفل فرقة "كولدبلاي"
أمينة الدسوقي

أثار مقطع فيديو لا تتجاوز مدته بضع ثوان ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصدت الكاميرات مشهدا حميميا خلال حفل فرقة "كولدبلاي" في مدينة بوسطن الأمريكية، جمع بين آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer، ومديرة الموارد البشرية بالشركة كريستين كابوت.

فيديو يثير أزمة 

ظهر بايرون وهو يحتضن كابوت أمام آلاف الحضور داخل ملعب "جيليت ستاديوم"، غير أن ردة فعلهما عقب إدراكهما لتصوير اللحظة أثارت مزيدا من التساؤلات، حيث انسحب بايرون بسرعة بينما حاولت كابوت إخفاء وجهها بيدها لتفادي الكاميرا، دون جدوى.

لقطة تحولت لحديث السوشيال ميديا

المشهد التقطته "كاميرا القبلة" الشهيرة المستخدمة في مثل هذه الفعاليات، ليعلق بعدها المغني كريس مارتن، قائد فرقة كولدبلاي، مازحا: "إما أنهما على علاقة، أو خجولان جدًا"، وهو التعليق الذي أضفى طابعا ساخرا على الحادثة، وزاد من وتيرة التفاعل الجماهيري.

إيقاف ومساءلة

وعلى خلفية انتشار المقطع، سارعت شركة Astronomer بإصدار بيان رسمي أعلنت فيه إعفاء آندي بايرون من مهامه التنفيذية مؤقتًا، وبدء تحقيق داخلي للوقوف على تفاصيل الواقعة. وأكد مجلس إدارة الشركة التزامه بـ"قيم الانضباط والسلوك المهني"، مشددًا على أن القيادات مطالَبة بتقديم نموذج يُحتذى به داخل بيئة العمل.

وأوضحت الشركة أن القيادة المؤقتة ستنتقل إلى المؤسس الشريك بيت ديجوي، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من بايرون أو كابوت بشأن الواقعة.

خسائر شخصية ومادية محتملة

الأزمة لم تتوقف عند حدود الشركة، بل امتدت إلى الحياة الخاصة لبايرون، زوجته ميجان كيريغان أقدمت على حذف اسم زوجها من حسابها على فيسبوك، قبل أن تغلق الحساب بالكامل، ما اعتبره كثيرون مؤشرا قويا على قرب حدوث انفصال رسمي.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الطلاق المحتمل قد يكبد بايرون خسائر مالية ضخمة، قد تصل إلى نحو 30 مليون جنيه إسترليني، وهي نصف ثروته المقدرة بنحو 60 مليونا.

المفاجأة الأخرى التي زادت من تعقيد الموقف، أن كابوت نفسها مرتبطة بمدير تنفيذي آخر، هو أندرو كابوت، رئيس شركة مرموقة في مجال المشروبات، ما فتح الباب لتكهنات إضافية بشأن تداعيات القضية على مستوى العلاقات الشخصية والمهنية.

ردود فعل وترقب

في ظل التزام كافة الأطراف المعنية الصمت، لا تزال تداعيات الواقعة تتفاعل على المنصات الرقمية، وسط دعوات للمساءلة ومطالب بمراجعة ثقافة الحوكمة داخل الشركات، في حين يترقب الجميع نتائج التحقيقات الداخلية وما إذا كانت تفضي إلى قرارات حاسمة أو تسويات خلف الكواليس.

فيديو يثير أزمة حفل فرقة كولدبلاي الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer آندي بايرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

الثانوية العامة

نجاح يتعدى 81% .. بشرى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

ترشيحاتنا

هدير عبدالرازق

المخدرات السبب.. محامي زوج هدير عبد الرازق يفجر مفاجآت عن فيديو الضرب

ايمان عبد اللطيف

بيعالجها من الإدمـ.ان.. تفاصيل مثيرة بعد تسريب فيديو هدير عبد الرازق وزوجها

كاميرا تكشف السر

كانا فى علاقه سرية يحتضنان بعضهما .. كاميرا تكشف السر وتفضح رئيس شركة متزوج

بالصور

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
كيكة الدخن

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة مختلفة

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى

بربع مليون جنيه .. مايا دياب بفستان لون الكراميل تثير السوشيال ميديا

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب

بعد ظهورها الأخير.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد