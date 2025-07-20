فيديو يثير الجدل.. القصة الكاملة لواقعة حفل كولدبلاي| ماهو مصير ثروة الزوج؟

أثار مقطع فيديو لا تتجاوز مدته بضع ثوان ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصدت الكاميرات مشهدا حميميا خلال حفل فرقة "كولدبلاي" في مدينة بوسطن الأمريكية، جمع بين آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer، ومديرة الموارد البشرية بالشركة كريستين كابوت.

فيديو يثير أزمة

ظهر بايرون وهو يحتضن كابوت أمام آلاف الحضور داخل ملعب "جيليت ستاديوم"، غير أن ردة فعلهما عقب إدراكهما لتصوير اللحظة أثارت مزيدا من التساؤلات، حيث انسحب بايرون بسرعة بينما حاولت كابوت إخفاء وجهها بيدها لتفادي الكاميرا، دون جدوى.

لقطة تحولت لحديث السوشيال ميديا

المشهد التقطته "كاميرا القبلة" الشهيرة المستخدمة في مثل هذه الفعاليات، ليعلق بعدها المغني كريس مارتن، قائد فرقة كولدبلاي، مازحا: "إما أنهما على علاقة، أو خجولان جدًا"، وهو التعليق الذي أضفى طابعا ساخرا على الحادثة، وزاد من وتيرة التفاعل الجماهيري.

إيقاف ومساءلة

وعلى خلفية انتشار المقطع، سارعت شركة Astronomer بإصدار بيان رسمي أعلنت فيه إعفاء آندي بايرون من مهامه التنفيذية مؤقتًا، وبدء تحقيق داخلي للوقوف على تفاصيل الواقعة. وأكد مجلس إدارة الشركة التزامه بـ"قيم الانضباط والسلوك المهني"، مشددًا على أن القيادات مطالَبة بتقديم نموذج يُحتذى به داخل بيئة العمل.

وأوضحت الشركة أن القيادة المؤقتة ستنتقل إلى المؤسس الشريك بيت ديجوي، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من بايرون أو كابوت بشأن الواقعة.

خسائر شخصية ومادية محتملة

الأزمة لم تتوقف عند حدود الشركة، بل امتدت إلى الحياة الخاصة لبايرون، زوجته ميجان كيريغان أقدمت على حذف اسم زوجها من حسابها على فيسبوك، قبل أن تغلق الحساب بالكامل، ما اعتبره كثيرون مؤشرا قويا على قرب حدوث انفصال رسمي.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الطلاق المحتمل قد يكبد بايرون خسائر مالية ضخمة، قد تصل إلى نحو 30 مليون جنيه إسترليني، وهي نصف ثروته المقدرة بنحو 60 مليونا.

المفاجأة الأخرى التي زادت من تعقيد الموقف، أن كابوت نفسها مرتبطة بمدير تنفيذي آخر، هو أندرو كابوت، رئيس شركة مرموقة في مجال المشروبات، ما فتح الباب لتكهنات إضافية بشأن تداعيات القضية على مستوى العلاقات الشخصية والمهنية.

ردود فعل وترقب

في ظل التزام كافة الأطراف المعنية الصمت، لا تزال تداعيات الواقعة تتفاعل على المنصات الرقمية، وسط دعوات للمساءلة ومطالب بمراجعة ثقافة الحوكمة داخل الشركات، في حين يترقب الجميع نتائج التحقيقات الداخلية وما إذا كانت تفضي إلى قرارات حاسمة أو تسويات خلف الكواليس.