خيانة على الهواء .. حفل يكشف فضيحة على الشاشة| القصة الكاملة

ما تزال واقعة ظهور الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer ورئيسة الموارد البشرية بالشركة، في لحظة رومانسية خلال حفل فرقة "كولدبلاي"، تثير الجدل.

رئيس تنفيذي يعانق موظفة بحفل كولدبلاي

وتسبب المشهد الذي التقطته الكاميرا خلال الحفل في موجة من التفاعلات، وأجبر الشركة على فتح تحقيق داخلي وسط تساؤلات حول السلوك المهني والالتزام الأخلاقي داخل المناصب القيادية.

تحولت لحظة عاطفية على شاشة عملاقة خلال حفل لفرقة "كولدبلاي" في بوسطن إلى أزمة مهنية وشخصية لرئيس شركة تقنية بارزة، بعدما تم رصده يعانق موظفة بارزة بالشركة في مشهد وصفه كثيرون بـ"المحرج" و"غير اللائق".

الشركة تتحرك

وأعلنت شركة Astronomer، المتخصصة في تحليلات البيانات وتتخذ من نيويورك مقراً لها، أن رئيسها التنفيذي، آندي بايرون، حصل على إجازة مؤقتة، في أعقاب ظهور فيديو يوثق لحظة عاطفية بينه وبين كريستين كابوت، رئيسة قسم شؤون الموظفين في الشركة، خلال الحفل الذي أُقيم مساء الأربعاء في ملعب "جيليت" بولاية ماساتشوستس.

وفي بيان رسمي نُشر مساء الجمعة عبر موقع "لينكدإن"، أكدت الشركة أن الشريك المؤسس ورئيس قسم المنتجات، بيت ديجوي، تولى مهام الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت، مشيرة إلى بدء مجلس الإدارة تحقيقاً رسمياً في الحادثة، مع التأكيد على التزامها بمعايير السلوك والمساءلة على أعلى المستويات.

لقطة حفل تحولت إلى "فضيحة رقمية"

الجدل بدأ عندما ظهرت لقطة على الشاشة العملاقة في الحفل تُظهر بايرون وكابوت وهما يتعانقان خلال أداء أغنية "The Jumbotron Song" لفرقة "كولدبلاي"، ليعلّق المغني الرئيسي، كريس مارتن، مازحاً: "انظروا إلى هذين الاثنين... إما أنهما على علاقة غرامية أو خجولان للغاية".

لكن سرعان ما تحولت المزحة إلى قضية رأي عام، بعد أن انتشر الفيديو على تطبيق "تيك توك" محققاً ملايين المشاهدات، وتمكن المستخدمون من تحديد هوية الشخصين، لتبدأ حملة من ردود الفعل الغاضبة، لا سيما بعد أن تبين أن كلاهما يشغل مناصب عليا في الشركة.

علاقات شخصية وتأثيرات مهنية

بحسب تقارير إعلامية، فإن آندي بايرون، البالغ من العمر 50 عاما، متزوج من ميجان كيريجان بايرون، التي أقدمت لاحقاً على حذف اسمه من حسابها الشخصي على "فيسبوك"، مما فُسر كمؤشر على توتر العلاقة أو احتمال الانفصال

وأثار هذا الكشف انتقادات واسعة، حيث تساءل نشطاء ومراقبون حول ملاءمة وجود علاقة شخصية بين رئيس الشركة ومديرة الموارد البشرية، معتبرين أن ذلك يثير شكوكا تتعلق بالحوكمة والحياد داخل بيئة العمل.

الشركة ترد وتتعامل مع الشائعات

في بيانها، أكدت "أسترونومر" أن بعض المعلومات المتداولة بعد انتشار الفيديو كانت غير دقيقة، بما في ذلك هوية شخص ثالث ظهر في المقطع، بالإضافة إلى منشورات زائفة نُسبت إلى الرئيس التنفيذي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

يُذكر أن كابوت انضمت إلى الشركة في نوفمبر الماضي، ووصفت نفسها على "لينكدإن" بأنها "قائدة شغوفة بمجال شؤون الأفراد"، مشددة على أهمية مواءمة استراتيجيات العمل مع استراتيجيات تطوير الكوادر البشرية. وكان بايرون قد أشاد بها عند تعيينها، مشيراً إلى "خبرتها العميقة وقيادتها الاستثنائية".

ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من فرقة "كولدبلاي"، إلا أن المقطع حظي باهتمام واسع وأدى إلى إنتاج عدد كبير من "الميمز" والفيديوهات الساخرة على مختلف منصات التواصل.

علاقات سابقة وطلاق

وكانت كريستين متزوجة سابقا من رجل يدعى كين ثورنبي، وتقدمت بطلب الطلاق في 2018، وتم الانفصال رسميا في 2020.

أما زوجها الحالي أندرو كابوت، فقد تزوج مرتين سابقا؛ حيث انتهى الزواج الأول سنة 2013، والثاني انتهى في 2018.