شوبير يعلن رحيل وسام أبوعلى للدوري الأمريكي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن آخر تطورات ملف مصير الفلسطيني وسام أبوعلي مع النادي الأهلي.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية، أن النادي الأهلي مصر علي موقفه بخصوص وسام أبوعلي ونجح النادي الأهلي في الحصول علي مطالبته المالية من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بشأن وسام وهذا يحسب للأهلي.

وتابع، أنهي الأهلي كافة الأمور مع النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، ويحصل عليهم الأهلي على قسطين، 5.5 مليون دولار دفعة أولى و2 مليون دولار في شهر يناير، هناك بند إعادة بيع 15%، بجانب 2 مليون دولار امتيازات نظير المشاركة والمساهمات التهديفية.

وأختتم شوبير تصريحاته ،الريان القطري لم يطلب وسام أبوعلي كما تردد في الأيام الماضية ولكن اللاعب عرض من الوصل الاماراتي والنادي الأمريكي فقط.