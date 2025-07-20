فتح باب التقدم لمبادرة تنمية الإنتاج الحيواني بالوادي الجديد

أعلنت الإدارة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن فتح باب التقديم أمام المستثمرين الراغبين في الاشتراك في مبادرة تنمية الإنتاج الحيواني (الضان / الماعز).

وتمنح المحافظة عددا من الامتيازات للشركات الراغبة بالاشتراك في المبادرة، ومنها توفير سلالات جيدة بأسعار تنافسية بواقع كل 10 أفدنة ورأس أنثى وتسهيلات ميسرة في السداد والتأمين على الرؤوس في المحافظة، وتسهيل إجراءات التراخيص للمزرعة وعدم وضع قيد على البناء بأي طريقة وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة من خلال المرور الميداني لفريق بيطري.

وأكدت المحافظة على التعهد بشراء السلالات الذكور في حالة رغبه العميل وعلى الراغبين في الاشتراك في المبادرة سرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وذلك لتقديم طلبات بالأعداد المطلوبة في الفترة من 2025/7/20 حتى 2025/8/20 على أن يتضمن الطلب أعداد رؤوس (الضان / الماعز )المطلوبة حتى يتم إرسالها لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بطرح تلك المبادرة.