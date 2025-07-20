قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكرتير عام مساعد الجيزة: حملات لضبط مواقف السيارات وسحب ترخيص السايس المخالف
مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة .. تفاصيل
أخبار النادي الأهلي اليوم 20-7-2025
زيادة المرتبات إلى 9,800 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف رواتب شهر يوليو 2025
أمل عمار تشارك في إطلاق مشروع "مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات"
باحث سياسي: الدولة لم تعد تنتظر وقوع الجريمة.. وتفكيك خلية حسم يجسد جاهزية الردع الاستباقي
قائمة ليفربول لجولة آسيا التحضيرية.. صلاح يقود كتيبة الريدز أمام ميلان ويوكوهاما
أسامة ربيع يكشف موعد عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها
فينورد الهولندي يضم مهاجم بورتو البرتغالي رسميا
أحمد موسى عن الإرهابي يحيى موسى: خريج طب الأزهر وقدم برنامجا بقناة الجزيرة
أحمد موسى: اللي بيتكلموا وينظروا على مصر ما دعموش غزة بكيلو بصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

واعظة بالأزهر: فقدان الشغف ابتلاء ولا علاج له إلا بالعودة إلى الله

العودة إلى الله
العودة إلى الله
محمد شحتة

وجهت إلهام شبانة، واعظة بالأزهر الشريف، رسالة هامة للشباب وكل من يشعر بفقدان الشغف والإحباط واليأس من ضغوط الحياة، مؤكدة أن الإنسان قد يمر بفترات يشعر فيها بالفراغ الداخلي، ويفقد حماسه تجاه كل ما كان يحبه من قبل، ويرفض التعامل مع الناس أو حتى الخروج من المنزل.

وقالت إلهام شبانة، خلال تصريح تليفزيوني: "العلماء بيسموا الحالة دي فقدان الشغف، وده ممكن ييجي من تجارب فاشلة أو إحباطات أو عدم تقدير لما حققناه، لكن الخطير إن الإحباط والملل واليأس بيوقعوا أحسن الناس، ولو استسلمنا ليهم هيدمرونا، ومحدش هيقدر يخرجنا من الحالة دي غير نفسنا".

وأضافت أن أول وأهم خطوة لاستعادة الشغف هي العودة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وثقة، قائلة: "ربنا هو اللي زرع فينا الشغف وهو القادر يرجعه تاني. صلي وادعي واشتكي لربنا ضعفك وقلة حيلتك، وقوله يا رب رجعلي طاقتي وشغفي تاني، لأن النجاح مش بشطارتنا، ده بتوفيق ربنا".

وأكدت واعظة الأزهر أن اللجوء إلى الله لا يعني التواكل أو الكسل، بل لا بد من الاجتهاد والسعي، قائلة: "ماينفعش أفضل قاعد مستني الشغف يرجع، لازم أتحرك وأعافر وأجتهد، مفيش حلم هيتحقق من غير مجهود وتعب، والدنيا دي مش سهلة، ولازم نكتهد علشان نوصل لأحلامنا".
 

رسالة هامة للشباب الشغف اليأس العلماء العودة إلى الله اللجوء إلى الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا.. رابط مباشر للحصول عليها

كريم محمود عبد العزيز

صحفية لبنانية تعلن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

ترشيحاتنا

رجل يستيقظ بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء وفاته

إيطاليا .. رجل يستيقظ بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء وفاته |ما القصة ؟

التفاح

ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاحة يوميا؟

القهوة

أي قهوة تناسبك أكثر؟.. الفرق بين الموكا واللاتيه والكابتشينو

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

فيديو

شهيد موقعة بولاق

مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

هدير عبد الرازق

بتنط من سور الڤيلا.. شاهد لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمنزل طليقها

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد