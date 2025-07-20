واعظة بالأزهر: فقدان الشغف ابتلاء ولا علاج له إلا بالعودة إلى الله

وجهت إلهام شبانة، واعظة بالأزهر الشريف، رسالة هامة للشباب وكل من يشعر بفقدان الشغف والإحباط واليأس من ضغوط الحياة، مؤكدة أن الإنسان قد يمر بفترات يشعر فيها بالفراغ الداخلي، ويفقد حماسه تجاه كل ما كان يحبه من قبل، ويرفض التعامل مع الناس أو حتى الخروج من المنزل.

وقالت إلهام شبانة، خلال تصريح تليفزيوني: "العلماء بيسموا الحالة دي فقدان الشغف، وده ممكن ييجي من تجارب فاشلة أو إحباطات أو عدم تقدير لما حققناه، لكن الخطير إن الإحباط والملل واليأس بيوقعوا أحسن الناس، ولو استسلمنا ليهم هيدمرونا، ومحدش هيقدر يخرجنا من الحالة دي غير نفسنا".

وأضافت أن أول وأهم خطوة لاستعادة الشغف هي العودة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وثقة، قائلة: "ربنا هو اللي زرع فينا الشغف وهو القادر يرجعه تاني. صلي وادعي واشتكي لربنا ضعفك وقلة حيلتك، وقوله يا رب رجعلي طاقتي وشغفي تاني، لأن النجاح مش بشطارتنا، ده بتوفيق ربنا".

وأكدت واعظة الأزهر أن اللجوء إلى الله لا يعني التواكل أو الكسل، بل لا بد من الاجتهاد والسعي، قائلة: "ماينفعش أفضل قاعد مستني الشغف يرجع، لازم أتحرك وأعافر وأجتهد، مفيش حلم هيتحقق من غير مجهود وتعب، والدنيا دي مش سهلة، ولازم نكتهد علشان نوصل لأحلامنا".

