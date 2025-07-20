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بوجبا يرشح ديمبلي للفوز بالكرة الذهبية: إذا لم يفز بها الآن فلن يحققها أبدا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوجبا يرشح ديمبلي للفوز بالكرة الذهبية: إذا لم يفز بها الآن فلن يحققها أبدا

بوجبا
بوجبا
إسلام مقلد

أكد النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط موناكو، أن مواطنه عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، هو الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وذلك بعد موسم استثنائي قدمه مع نادي العاصمة الفرنسية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد"، طُلب من بوجبا أن يختار بين ديمبلي ولامين يامال، نجم برشلونة الشاب، للفوز بالجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم؛ فجاء رده قاطعًا: "أدعم ديمبلي بنسبة 100%".

وأوضح النجم السابق لـ يوفنتوس ومانشستر يونايتد سبب اختياره، قائلاً: "عثمان تُوج بدوري أبطال أوروبا وكان حاسمًا للغاية مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، إذا لم يفز بالكرة الذهبية هذا العام؛ فلن يحقق هذه الجائزة أبدًا".

ولم يكتفِ بوجبا بالإشادة بديمبلي فقط، بل ذكر أيضًا أسماء لاعبين آخرين لفتوا الأنظار خلال الموسم، وعلى رأسهم المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي فيتينيا، مؤكدًا أنهم قدموا مستويات كبيرة، إلا أن ديمبلي يظل خياره الأول والأبرز.

جدير بالذكر أن ديمبلي لعب دورًا مهمًا في تتويج باريس سان جيرمان برباعية تاريخية، شملت الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر المحلي، ودوري أبطال أوروبا، كما وصل الفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية، لكنه اكتفى بالمركز الثاني.

ويأتي هذا الترشيح من بوجبا في وقت تتزايد فيه التكهنات حول هوية الفائز بالكرة الذهبية، حيث يتنافس العديد من النجوم بعد موسم شهد تألق لافت للعديد من اللاعبين على المستوى المحلي والقاري، غير أن تتويج ديمبلي بدوري الأبطال قد يعزز من فرصه بقوة، لا سيما إن واصل تألقه مع منتخب فرنسا في بطولة الأمم الأوروبية.

بول بوجبا بوجبا موناكو عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان

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