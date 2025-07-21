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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريبيكا دي مورني تشيد بتوم كروز: فخورة جدا بما حققه منذ بدايتنا معا

دي مورني وتوم كروز
دي مورني وتوم كروز
شروق سلامة

عبّرت النجمة الأمريكية ريبيكا دي مورني عن فخرها الكبير بمسيرة النجم العالمي توم كروز، الذي شاركها بطولة فيلم Risky Business عام 1983، وأصبح لاحقًا واحدًا من ألمع نجوم هوليوود.


 

وفي مقابلة جديدة مع Page Six نُشرت يوم السبت 19 يوليو، قالت دي مورني (65 عامًا):

“أنا فخورة جدًا به. فخورة جدًا جدًا. بدأنا هذا المشوار سويًا، وانظروا إلى ما فعله به.”


 

الفيلم الشهير، الذي مثّل انطلاقة قوية لهما، جمع دي مورني بكروز في قصة رومانسية بين طالب ثانوي يدعى “جويل” وشابة تُدعى “لانا”. ولم تقتصر العلاقة بينهما على الشاشة، بل تحولت إلى قصة حب واقعية استمرت عامين ونصف في الثمانينيات.


 

دي مورني، التي تعود للسينما من خلال فيلمها الجديد Saint Claire، شبّهت نفسها بـ”نغمة موسيقية صغيرة”، بينما وصفت كروز بأنه “نغمة كبيرة”، وأضافت:

“هو يُجسّد شخصية ‘Top Gun’، وهذا ما كانت أمريكا تريده فعلًا. لقد كان دائمًا يفهم المزاج العام للجمهور ويعرف كيف يقدمه. هو بارع في ذلك.”


وأضافت:

“عرفته حين كنا نصوّر الفيلم في ضواحي شيكاغو. كنت أراه يعرف ما يريده، والآن أنظر إلى أين وصل — وهذا يجعلني فخورة للغاية.”

يُذكر أن كروز حصل على أول ترشيح لجائزة غولدن غلوب بفضل دوره في Risky Business، قبل أن ينطلق في سلسلة من أنجح أفلام الأكشن مثل Mission: Impossible وTop Gun.

 أما دي مورني، فقد تألقت في أفلام مثل The Hand That Rocks the Cradle، وتواصل مشوارها الفني اليوم بفيلمها الجديد إلى جانب بيلا ثورن وريان فيليبي.


 

دي مورني توم كروز Mission Impossible

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