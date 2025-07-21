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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة النقل والمواصلات: وعي الشعب ويقظة الدولة حائط الصد أمام الإرهاب

أرشيفية- شعار وزارة الداخلية
أرشيفية- شعار وزارة الداخلية
الديب أبوعلي

أكد محمد أبوالعباس، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، أن البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية بشأن رصد تحركات عناصر حركة حسم الإرهابية وإحباط مخططاتها، يُجدد التأكيد أن الحرب ضد الإرهاب لا تزال مستمرة، وتتطلب تكاتف جميع فئات الشعب ومؤسساته خلف الدولة لدعم جهودها في حماية الأمن القومي والاستقرار الداخلي.

وأوضح أبوالعباس، أن محاولات الجماعة الإرهابية وأذرعها لإعادة التواجد في المشهد المصري ليست سوى مخططات يائسة تهدف لبث الفوضى والرعب بين المواطنين، مشددًا على أن وعي الشعب المصري ويقظة أجهزة الأمن من الشرطة والقوات المسلحة سيظلان الدرع القوي والحصن المنيع أمام تلك المخططات.

وأضاف رئيس النقابة، أن معركة مصر ضد الإرهاب معركة وعي وصمود طويلة الأمد، تستدعي مواصلة العمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الفكر المتطرف، ومحاولات هذه الجماعات الخبيثة للنيل من وحدة واستقرار الوطن.

وأشار إلى أن التجارب في دول الجوار أكدت أن الجماعات الإرهابية لا تتوقف عن محاولاتها للعودة، إلا أن مصر، بما تملكه من تركيبة اجتماعية متماسكة ووعي وطني متجذر، قادرة على التصدي لهذه المحاولات وإفشالها.

وفي ختام تصريحاته، قال أبوالعباس، إن “الشعب المصري الذي أسقط حكم الجماعة الإرهابية في 30 يونيو لن يسمح بعودتهم مرة أخرى، مهما حاولوا”.

حركة حسم حركة حسم الإرهابية النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات الداخلية حسم 30 يونيو وزارة الداخلية الجماعات الإرهابية

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