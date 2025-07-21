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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. الأعراض وطرق الوقاية

ارشيفيه0
ارشيفيه0
منصور ابوالعلمين

أعلنت إدارة الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري بالوادى الجديد،  نشرة توضيحية عن مرض الحمى القلاعية. بالتزامن مع  انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع لتعريف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بخطورة المرض وكيفية التعرف على أعراضه وطرق الوقاية منه.

ويصنف مرض الحمى القلاعية على أنه مرض فيروسي شديد الانتشار وهو من الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان و لكنه حيواني من الدرجة الاولى و هو ضعيف في إصابته للإنسان يظهر في الأبقار و الجاموس والاغنام والماعز علي هيئة حمى و قرح في اللثةواللسان يسيل لعاب الحيوان فلا ياكل و لا يشرب و يحدث له هزال و يصيب الحافر بالتهابات شديدة لدرجة تصل لقلعه لذلك سميت بالحمي القلاعية.

وتنتقل العدوي عن طريق الرذاذ المحمل بالفيروس
عن طريق افرازات الحيوانات المصابة من لعاب أو قئ
عن طريق السائل المنوي و خاصة في الأبقار  ويمكن للإنسان نقل المرض من المناطق المصابه الي المناطق الأخري عن طريق نقل الفيروس علي الملابس أو الجلد

وتعتبر اللحوم بعد الذبح ليست مصدر للعدوي حيث يفرز اللحم حمض اللاكتيك و هو يقضي علي الفيروس و حتي اللبن بعد غليه جيدا لا يوجد به خطورة، و لكن الخطورة في الحيوان قبل الذبح علي المتعاملين معه و تستمر الخطورة علي من يقوم بعمليه الذبح، و احتمالية الإصابة بالمرض في حاله شرب اللبن الغير مغلي و في الجبن المصنع باللبن الغير مغلي.

ونظرا لأن المرض فيروسي فإنه لايوجد له علاج الا علاج الأعراض مثل مخفضات الحرارة وعلاج الالتهابات والقرح أما علاج الفيروس لايفيد معه إلا التحصين ضد المرض بلقاح الحمى القلاعية.

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