النسخة الثالثة.. محافظة الاسماعيلية تعلن موعد مهرجان المانجو

أعلنت إدارة اعلام محافظة الاسماعيلية والصفحة الرسمية، عن موعد انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان المانجو الاسمعلاوي، والمقرر له 8 اغسطس موعدا.

كما أعلنت محافظة الإسماعيلية عن التجهيز لإعداد عدد من المفاجآت والعروض مع طرح كميات متوافرة من الأنواع المميزة والمختلفة للمانجو الاسمعلاوي ذات المذاق الرائع.



ودعت المحافظة المواطنين لحضور الفعاليات في دعوة جماهيرية، جاء فيها : « اجهزوا يوم الجمعه 8 اغسطس 2025 , جمعوا اصحابكم و عائلاتكم و احبابكم و استمتعوا و اتبسطوا معانا في المهرجان».

وعن برنامج المهرجان، يشمل موكب ترفيهي في شارع محمد علي و حفلات غنائية و سوق مفتوح لبيع المانجو في حديقة نمرة ٦ ومانجو بازار في القرية الاوليمبية.



تبدأ الفعاليات بالموكب الترفيهي يوم الجمعه 8 اغسطس الساعة 30 :5 مساء .