وكيل إيزاك يكشف حقيقة اقتراب اللاعب من الهلال السعودي

رد جونزالو جايتان، أحد الوكلاء في الشركة القائمة بأعمال ألكسندر إيزاك، على أنباء اقتراب مهاجم نيوكاسل من الانضمام إلى الهلال السعودي.

وقال جياتان في تصريح لصحيفة “الرياضية” السعودية: “ندرس ونحلل كل الخيارات بالفعل، وقد نكون اقتربنا من الانتهاء للخطوة المقبلة الخاصة باللاعب”.

ولم يكشف الوكيل عن مزيد من التفاصيل سواء بانتقال إيزاك إلى الهلال أو استمراره معه نيوكاسل.

صراع بين ليفربول والهلال على ضم إيزاك

ودخل إيزاك دائرة اهتمام كبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث يتصارع على ضمه كل من ليفربول الإنجليزي والهلال السعودي.

ويرغب ليفربول، في تعزيز هجومه بمهاجم خطير، وقد عرَض 120 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات إيزاك خلال الفترة الراهنة.

في المقابل، يسعى الهلال السعودي، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، لتقديم عرض ضخم يفوق ما يقدمه ليفربول، في محاولة لتوقيع صفقة تاريخية.