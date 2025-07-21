شوبير يكشف أمل بيراميدز بالمحكمة الرياضية الدولية بسحب لقب الدوري من الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أمل بيراميدز في القرار المنتظر من المحكمة الرياضية الدولية بسحب لقب بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية: أمل بيراميدز يأتي بعد سحب لقب بطولة الدوري الهندي من نادي واهدائه لنادي أخر بعد مشاركة لاعب أسباني مخالف للوائح وقدموا ما يثبت هذا وبعد 3شهور تم سحب اللقب.

وأضاف : الوضع في مصر مختلف واللوائح مختلفة تماما بين أزمة بيراميدز والأهلي، والاتحاد رد وفقا للوائح.

وسافر فريق بيراميدز إلى مدينة إزميت التركية لخوض معسكر استعدادا للموسم الجديد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ومن المقرر أن يستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات متدرجة القوة.