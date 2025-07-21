المنوفية.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في اصطدام سيارة بالرصيف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 اطفال في حادث علي الطريق الزراعي علي طريق طنطا بين قريتي ابنهس ومصطاى بمركز قويسنا.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بحادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف علي الطريق الزراعي بين قريتي ابنهس ومصطاى.

بالانتقال تبين إصابة 5 من أسرة واحدة بينهم 3 اطفال وهم محمد رجب سعيد 38 سنة، إيمان فؤاد، يوسف محمد رجب 10 سنوات، ياسين محمد رجب، 7 سنوات، رحيم محمد رجب، 12 سنة ويقيمون بقرية كفر دمنهور بمركز زفتي في محافظة الغربية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.