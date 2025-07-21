بيراميدز يواجه باندرما سبور في معسكر تركيا اليوم وديا

وافق الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على مواجهة نظيره باندرما سبور" التركي وديا مساء اليوم في إطار معسكر تركيا.

ويخوض بيراميدز معسكره التحضيري في مدينة "أزميت" التركية القريبة من اسطنبول والذي يمتد حتى يوم ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات ودية تحضيرية.

تقام المباراة الودية في السادسة من مساء اليوم على استاد"اسبانكا أتاتورك" في مدينة أزميت والذي يبعد عن عن فندق إقامة البعثة حوالي ٣٠ دقيقة.

ومن المقرر أن يجرب المدير الفني لاعبي الفريق من خلال خوض اللقاء بتشكيلين مختلفين خلال الشوطين للاطمئنان على جميع أفراد المجموعة.