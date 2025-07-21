قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد الدعم الكامل لمشروعات التنمية في تشاد
للحاصلين على شهادة الثانوية وخريجى الجامعات .. كل ما تريد معرفته عن التقديم فى كلية الشرطة للعام 2025/2026
ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل منصبها الجديد بالأمم المتحدة
الأمم المتحدة: 88% من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء عسكرية
زيادة الإنتاج وخفض الأسعار .. 8 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لرئيس الهيئة العربية للتصنيع
بعد إحباط مخطط حركة حسم.. تعرف على عقوبة الكيانات الإرهابية طبقا للقانون
الكلاب تتحول إلى هياكل عظمية بسبب نقص الطعام في قطاع غزة.. شاهد
رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي
4 حوادث دامية في المنوفية خلال ساعات.. مصرع شابين وطفل وإصابة آخرين
رئيس أكاديمية الشرطة يعلن مواعيد التقديم للطلبة الجدد
بدون إصابات.. إخماد حريق مخزن أسفل عقار في حلوان
منذ 3 سنوات.. السكة الحديد توضح حقيقة فيديو مشادة مشرف قطار مع طالب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل السب والشتم يحتاج إعادة الوضوء للصلاة .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

صرحت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يصدر من الإنسان من شتائم أو ألفاظ نابية أثناء الغضب لا يعد ناقضًا للوضوء من الناحية الفقهية، مشيرة إلى أن نواقض الوضوء معروفة شرعًا، وتقتصر على ما يخرج من السبيلين أو ما في معناهما.

وخلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" على قناة الناس، أكدت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن الفُحش واللعن، مبينًا أن المؤمن لا يكون فاحشًا ولا بذيئًا، مستشهدة بقول النبي: "ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء"، كما ذكّرت بقول الله تعالى: *"ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم"*.

وأشارت إلى قول الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "الحدث حدثان، حدث الفرج وحدث اللسان، وحدث اللسان أشد وأعظم"، في إشارة إلى أن ما ينطق به الإنسان قد يكون أعمق أثرًا من الحدث الجسدي في ميزان الطهارة المعنوية.

وأضافت أن فقهاء الشافعية وغيرهم استحبوا أن يقوم من تلفّظ بكلام بذيء أو كذب أو غيبة بتجديد وضوئه، ليس لأنه انتقض شرعًا، بل كنوع من تهيئة النفس لطهارة الظاهر والباطن قبل الوقوف بين يدي الله في الصلاة.

واختتمت بأن هذا الأمر مستحب وليس واجبًا، ومن وقع في مثل هذه الألفاظ فليستغفر الله، وله أن يجدد وضوءه إن أراد أن يستعيد نقاء قلبه وصفاء جوارحه.

هل يجب الوضوء بعد الاستحمام
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إجابته عن سؤال: هل يجب الوضوء بعد الاستحمام للصلاة ؟،  أنه يجب الوضوء بعد الاستحمام بنية التبرد أو النظافة الشخصية أو غسل الجمعة، إذا لم ينو الوضوء أثناء الغسل.

واستطرد: فبدون نية لا يغني الاستحمام لرفع الحدث الأصغر عن الوضوء في هذه الحالة، ، منوها بأنه في حالة نسيان نية الوضوء أثناء الغسل لرفع الحدث الأصغر، فلا تجوز الصلاة في هذه الحالة إلا بعد الوضوء، بينما يغني الغسل بنية رفع الحدث الأكبر عن الوضوء، حتى وإن لم تكن النية حاضرة للوضوء تحديدا  .

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه بالنسبة لمسألة استغناء الشخص بالغسل -أي: الاستحمام- عن الوضوء في رفع الحدث الأصغر، فحكمه على هذا النحو: أولا: عند اغتسال الشخص بنية رفع الحدث الأكبر فإنه يلزم عليه أن يغسل جميع أعضاء الجسد ويعممه بالماء بما في ذلك أعضاء الوضوء.

وأردفت: وذلك لما تقرر لدى العلماء أن رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر، وبالتالي فإن الغسل -أي: الاستحمام- يغني عن الوضوء، وثانيا: إذا كان اغتسال الشخص بنية غسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فيلزم حينئذ أن ينوي أثناء الغسل -أي: الاستحمام- رفع الحدث الأصغر حتى يصح الوضوء.

 

دار الإفتاء نواقض الوضوء الشتائم والغضب فقه الشافعية تجديد الوضوء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

صندوق مكافحة الإدمان

صندوق الإدمان ينظم ورش عمل لأئمة المساجد للتعريف بأضرار تعاطي المواد المخدرة

وزير العمل

جبران: إجراءات تنفيذية فاعلة لضبط العلاقة بين المنشآت وعمال الدليفري

وزير العمل

جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"

بالصور

بعد خيانة مدير الذكاء الاصطناعي.. مشاهير وقعوا ضحية الكاميرات

فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي

سائقو فولفو العالمية يستغيثون: تعاني من مشاكل تتعلق بالسلامة

فولفو
فولفو
فولفو

7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء

ميزة تكنولوجية يكرهها جميع أصحاب السيارات الحديثة

ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي يستخدم كلبا فى المشاجرات بالإسماعيلية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد