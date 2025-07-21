هل السب والشتم يحتاج إعادة الوضوء للصلاة .. الإفتاء تجيب

صرحت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يصدر من الإنسان من شتائم أو ألفاظ نابية أثناء الغضب لا يعد ناقضًا للوضوء من الناحية الفقهية، مشيرة إلى أن نواقض الوضوء معروفة شرعًا، وتقتصر على ما يخرج من السبيلين أو ما في معناهما.

وخلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" على قناة الناس، أكدت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن الفُحش واللعن، مبينًا أن المؤمن لا يكون فاحشًا ولا بذيئًا، مستشهدة بقول النبي: "ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء"، كما ذكّرت بقول الله تعالى: *"ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم"*.

وأشارت إلى قول الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "الحدث حدثان، حدث الفرج وحدث اللسان، وحدث اللسان أشد وأعظم"، في إشارة إلى أن ما ينطق به الإنسان قد يكون أعمق أثرًا من الحدث الجسدي في ميزان الطهارة المعنوية.

وأضافت أن فقهاء الشافعية وغيرهم استحبوا أن يقوم من تلفّظ بكلام بذيء أو كذب أو غيبة بتجديد وضوئه، ليس لأنه انتقض شرعًا، بل كنوع من تهيئة النفس لطهارة الظاهر والباطن قبل الوقوف بين يدي الله في الصلاة.

واختتمت بأن هذا الأمر مستحب وليس واجبًا، ومن وقع في مثل هذه الألفاظ فليستغفر الله، وله أن يجدد وضوءه إن أراد أن يستعيد نقاء قلبه وصفاء جوارحه.

هل يجب الوضوء بعد الاستحمام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إجابته عن سؤال: هل يجب الوضوء بعد الاستحمام للصلاة ؟، أنه يجب الوضوء بعد الاستحمام بنية التبرد أو النظافة الشخصية أو غسل الجمعة، إذا لم ينو الوضوء أثناء الغسل.

واستطرد: فبدون نية لا يغني الاستحمام لرفع الحدث الأصغر عن الوضوء في هذه الحالة، ، منوها بأنه في حالة نسيان نية الوضوء أثناء الغسل لرفع الحدث الأصغر، فلا تجوز الصلاة في هذه الحالة إلا بعد الوضوء، بينما يغني الغسل بنية رفع الحدث الأكبر عن الوضوء، حتى وإن لم تكن النية حاضرة للوضوء تحديدا .

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه بالنسبة لمسألة استغناء الشخص بالغسل -أي: الاستحمام- عن الوضوء في رفع الحدث الأصغر، فحكمه على هذا النحو: أولا: عند اغتسال الشخص بنية رفع الحدث الأكبر فإنه يلزم عليه أن يغسل جميع أعضاء الجسد ويعممه بالماء بما في ذلك أعضاء الوضوء.

وأردفت: وذلك لما تقرر لدى العلماء أن رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر، وبالتالي فإن الغسل -أي: الاستحمام- يغني عن الوضوء، وثانيا: إذا كان اغتسال الشخص بنية غسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فيلزم حينئذ أن ينوي أثناء الغسل -أي: الاستحمام- رفع الحدث الأصغر حتى يصح الوضوء.



