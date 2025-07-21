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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة انتخابات الأطباء تعلن الأسماء النهائية بعد البت في الطعون

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة د. عمرو محمد علي، أسماء المرشحين في انتخابات التجديد النصفي بعد الانتهاء من الطعون والبت فيها والتالي كشوف المرشحين بعد الطعون:

وجاءت قوائم المرشحين (بعد نتيجه الطعون) علي مقاعد النقابة العامة، كالتالي:
https://bit.ly/44E2Oui

كما جاءت قوائم المرشحين (بعد نتيجه الطعون) علي مقاعد النقابة الفرعية، كالتالي:
https://bit.ly/4fab3lp

وكانت اللجنة قد استعرضت الطلبات التي وردت من الطاعنين خلال الفترة القانونية المخصصة لتقديم الطعون، والتي امتدت من يوم 10 يوليو 2025 وحتى 15 يوليو 2025.

وأكدت اللجنة أن المستشار القانوني للنقابة قام بدراسة المستندات والوثائق المقدمة من الطاعنين، إلى جانب الردود الرسمية من المرشحين المطعون عليهم، بالإضافة إلى تقارير اللجان الانتخابية بالنقابات الفرعية المعنية.

وقد انتهت اللجنة، بعد دراسة أسباب الطعون وتقييم مدى جديتها وسندها القانوني، إلى اتخاذ قرارها باستبعاد عدد من المرشحين الذين ثبتت صحة الإجراءات والأسباب القانونية للطعن عليهم، فيما قررت رفض طعون أخرى لعدم استنادها إلى مسوغات قانونية كافية.

وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأطباء أنه سيتم فتح باب التنازلات بدءًا من يوم الأربعاء 23 يوليو 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك بمقر النقابة العامة وكذلك بجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين 10 أغسطس، على أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.

اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء نقابة الأطباء انتخابات الأطباء النقابة العامة للأطباء

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