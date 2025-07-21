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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة ؟ .. الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة
عبد الرحمن محمد

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها بشأن جواز رد السلام بالإشارة خلال الصلاة، وتحديدًا في حالة رجل يصلي داخل محل بقالة، وإذا مر عليه أحد وألقى السلام، يرد عليه بالإشارة باليد.

أكدت الإفتاء أن الإشارة باليد لرد السلام أثناء الصلاة أمر مشروع لا يبطل الصلاة، وهو محل اتفاق بين الفقهاء من حيث الجواز، لكنهم اختلفوا في درجة مشروعيته، حيث يرى المالكية ومن وافقهم أن الإشارة واجبة إذا كان المصلي منفردًا، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها مستحبة ولا بأس بها، في حين يرى الحنفية أنها مكروهة.

وأوضحت الدار أنه في الحالة المذكورة، لا حرج في رد السلام بالإشارة، وأن ذلك لا يُفسد الصلاة ولا يُنقص من صحتها، بل اعتبره بعض الفقهاء مستحبًا.

أما عن رد السلام باللفظ أثناء الصلاة، فأكدت الإفتاء أنه لا يجوز، لأن الصلاة مقام مناجاة بين العبد وربه، ولا يناسب هذا المقام الانشغال بغير الذكر، وهو ما يجعل الرد بالقول خروجًا عن هيئة الصلاة.

واختتمت الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الإشارة باليد لا تُبطل الصلاة، وأن الخلاف بين الفقهاء في حكمها يدور بين الوجوب، والاستحباب، والكراهة، وذلك لتعدد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد عنه أنه أشار بيده ردًا للسلام، وفي مواقف أخرى لم يرد السلام أثناء الصلاة.

ما حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل؟ 

سؤال ورد إلى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب أمين الفتوى قائلا إن وضع المرأة العطر مرتبط فى الأصل بمدى ظهور رائحته للآخرين.

وتابع: إذا كان العطر الذي تضعه المرأة له رائحة فواحة يشمّها المارّون بجوارها، فلا يجوز لها شرعًا أن تتعطر به خارج المنزل، لأن في ذلك نوع من التبرج المنهي عنه.

ولفت إلى أن استخدام المرأة لمزيل العرق أو ما يذهب الرائحة الكريهة، لا مانع منه شرعا بشرط ألا يكون له أثر أو رائحة ظاهرة لمن حولها.

رد السلام الصلاة الإشارة دار الإفتاء أقوال الفقهاء مشروعية الرد

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