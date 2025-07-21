الزمالك يبحث عن مهاجم أجنبي جديد.. ويرتبط رحيله بمصير سيف الجزيري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة تسعى حالياً للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن ضم مهاجم جديد يرتبط بشكل مباشر بمصير المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، في ظل اكتمال عدد اللاعبين الأجانب بالقائمة البيضاء، ما يتطلب تسويق اللاعب أولاً لإتاحة مكان للتعاقدات الجديدة.

وتعمل إدارة الزمالك حالياً على تسويق الجزيري من أجل إيجاد عرض مناسب يتيح له الرحيل خلال الميركاتو الصيفي، ما يمهد الطريق أمام إتمام صفقة هجومية جديدة لدعم الفريق.