الزمالك يستقر على مهاجم أجنبي جديد.. ورحيل الجزيري شرط اتمام الصفقة

اتفق مسؤولو نادي الزمالك على هوية المهاجم الأجنبي المنتظر ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن وجود التونسي سيف الدين الجزيري في قائمة الفريق يمثل عقبة أمام إتمام الصفقة بشكل رسمي، في ظل اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في الفريق الأبيض.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة الفنية حسمت اختيار المهاجم الجديد، لكن لن يتم الإعلان عن الصفقة أو إنهاؤها إلا بعد رحيل الجزيري، نظرًا لعدم وجود أماكن شاغرة في القائمة المخصصة للاعبين الأجانب بالموسم الجديد.

وتعمل إدارة الزمالك حاليًا على تسويق سيف الجزيري ومحاولة إيجاد عرض مناسب يضمن له الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلى صعيد الاستعدادات، استأنف الزمالك معسكره المغلق صباح اليوم الإثنين في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد راحة حصل عليها اللاعبون أمس، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق وادي دجلة، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار التحضيرات الفنية والبدنية للفترة المقبلة.