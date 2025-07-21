انطلاق أول بطولة مفتوحة للشطرنج بملعب الإكليريك بدمياط



أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، زيارة تفقدية بمركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط الجديدة، رافقته المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة، حيث استهل الزيارة بالاعلان عن انطلاق فاعليات بطولة دمياط المفتوحة للشطرنج، بمشاركة عددا من شباب المحافظة، والذى تُنفذه مديرية الشباب والرياضة.

حيث تضمنت فاعليات البطولة مشاركة واسعة من قبل شباب المحافظة ، ووجه " المحافظ " التحية إلى المشاركين و لجنة التحكيم وحرص على المشاركة بالبطولة ، واستمع إلى شرح من الدكتور فوزى حول تلك البطولة التى جاءت تماشياً مع رؤية الوزارة بشأن استقطاب الشباب بمختلف هواياتهم، و تنمية المهارات المختلفة لدي الشباب لاسيما النشئ.

هذا وقد تسلم محافظ دمياط ونائبته درعاً تذكارياً من مدير مديرية الشباب والرياضة تقديرًا لدعمهما الكبير لمنظومة الشباب والرياضة

وعلى صعيد آخر،، تفقد " محافظ دمياط " ملعب الاكليريك المتعدد الثلاثى الذى تم تنفيذه مؤخرًا بالمركز ، حيث أشاد بالمستوى التنفيذي للملعب وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات، كما التقى مع فريق كرة اليد والذى حقق نجاح كبير بحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية العام الماضى وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الفريق .

وخلال الزيارة ،، بحث " الدكتور أيمن الشهابى " الفرص الاستثمارية بالمركز لتعظيم الاستفادة من المقومات التى يمتلكها ، مؤكدًا على وضع تصور شامل لتنفيذ تلك المخطط بما يحقق الخروج بمركز متكامل ، حيث أكد " محافظ دمياط " دعم المحافظة الكامل لكافة الفاعليات والأنشطة الرياضية، وجعل دمياط مركز للبطولات الرياضية بالدلتا ، خاصةً مع وجود عدد من المقومات التى تؤهلها لذلك ، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة ، للشباب للمشاركة في الأنشطة وتنمية مهاراتهم ، موجهًا الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة و المديرية على تلك الجهود ، وأكد أن الفترة القادمة ستشهد انطلاق عدد من الفاعليات والبرامج التى من شأنها دعم تلك الرؤى ، حيث أشار إلى أن الزيارة جاءت تزامنًا مع اعلان انطلاق مبادرة " مواهب دمياط " بما يعكس إهتمام المحافظة على العمل بكافة الاتجاهات لدعم ورعاية أبناء المحافظة.