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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آمال ماهر تستحوذ على تريند يوتيوب بـ3 أغان من ألبومها «حاجة غير»

آمال ماهر
آمال ماهر
سعيد فراج

تواصل النجمة آمال ماهر حضورها القوي على الساحة الغنائية، حيث تصدرت التريند والأكثر مشاهدة بعدد من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل إسم حاجة غير وتم طرحه أمس.

وحققت 3 أغانى التريند على موقع يوتيوب ومنها أغنية عقدة حياته ونسيت إسمى التي تعاونت فيهما مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، الذى يعرف تماماً كيف يكتب لها، ويفهم طباع صوتها، ومناطق قوتها، وماذا تريد أن تقول لجمهورها، وتجعل من كل أغنية حكاية قائمة بذاته.

 كما تصدرت اغنية مضمونة أيضا التريند وهى كلمات الشاعر أحمد المالكى، حيث استطاع أن يترجم مشاعر آمال ماهر إلى كلمات تلامس القلب .

واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى، ويُنتظر أن يحقق الألبوم صدى واسعاً لدى جمهورها في الوطن العربي، خاصة في ظل حالة الترقب التي رافقت الإعلان عنه.

ألبوم حاجة غير 

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

وأغنية "عقدة حياته" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

آمال ماهر النجمة آمال ماهر ألبوم حاجة غير الفنان آمال ماهر أغاني آمال ماهر

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