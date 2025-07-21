بأسعار معقولة.. إليك أفضل الأجهزة اللوحية في 2025

يبدو أن سامسونج تستعد للتوسع مجموعة أجهزتها اللوحية من الفئة الأساسية مع جهاز Galaxy Tab A11 LTE والمتوقع إطلاقه رسميًا في القريب.

ورغم أن مواصفاته لم تُكشف بالكامل بعد فهو يعمل بنظام أندرويد وبأسعار معقولة، مصممة للطلاب والمستخدمين العاديين، ولمستخدمي الوسائط المتعددة ذوي الميزانية المحدودة.

جهاز Galaxy Tab A11 اللوحي الاقتصادي

رُصد جهاز Galaxy Tab A11 القادم من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي على موقعي FCC وIMEI، ويحمل رقم الطراز SM-X135G لإصدار LTE.

وفي قاعدة بيانات FCC، ظهر جهاز Galaxy Tab A11 وهو يدعم شبكة WiFi ثنائية النطاق، وكان قيد الاختبار باستخدام بطاريات ليثيوم أيون HQ-3565S وHQ-6739SDS ومحول EP-T1510.

ميزات تابلت سامسونج جالكسي تاب A9

وعن سعة بطارية جهاز Galaxy Tab A11 فهي تبلغ حوالي 4,980 مللي أمبير/ساعة، ويدعم التابلت الشحن السريع السلكي بقوة 15 واط.

ولم تكشف التسريبات عن أي تفاصيل تتعلق بمواصفات وميزات هذا الجهاز اللوحي الاقتصادي، ولكن بالنظر إلى جهاز Galaxy Tab A9، يُمكننا طرح بعض التكهنات.

من جانبها أطلقت شركة سامسونج جهاز Galaxy Tab A9 بشاشة LCD مقاس 8.7 بوصة، بمعدل تحديث 60 هرتز، ودقة HD+ ويعد جهاز Galaxy Tab A11 مزود بمعالج Helio G99.

كما يعمل الهاتف بنظام Android 15، وبلوتوث 5.3، وغيرها مما يعني وجود تحسينات طفيفة في طراز الجيل التالي.