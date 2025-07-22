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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تطوير صناعة السكر خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني

صناعة السكر
صناعة السكر
حسن رضوان

أكد النائب يحيى محمد، عضو مجلس الشيوخ، أن متابعة رئيس الوزراء لمستجدات تطوير صناعة السكر في مصر تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم الإنتاج المحلي، معتبرًا أن صناعة السكر واحدة من أكثر القطاعات الحيوية التي تمس الأمن الغذائي والاقتصاد القومي في آنٍ واحد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح من خلال ربط التوسع الزراعي بالصناعات التحويلية، بما يعزز من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، ويخلق فرصًا جديدة للنمو داخل الاقتصاد الحقيقي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم مستهدفات الجمهورية الجديدة في بناء قاعدة إنتاجية قوية ومستدامة.

وأوضح يحيى محمد أن صناعة السكر لا تُنتج فقط سلعة استراتيجية، بل تمثل مظلة لمجموعة من الصناعات المتداخلة، بدءًا من الأسمدة والأعلاف والخمائر، وصولًا إلى الكيماويات والأخشاب والطاقة، وهو ما يمنحها ثقلًا اقتصاديًا متعدد الأبعاد يستوجب دعمه ومواصلة الاستثمار فيه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع الوزاري يؤكد على وجود رؤية وطنية لتحسين جودة الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمصانع، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، مضيفًا أن دعم صغار المزارعين والاهتمام بتسعير القصب والبنجر بشكل عادل هما ركيزتان أساسيتان لاستمرار نجاح هذا القطاع.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ يدعم جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان ومجتمع الأعمال، لضمان تحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس يخدم المواطن المصري ويقلل من أعباء الاستيراد على الاقتصاد الوطني.

تطوير صناعة السكر الاستيراد صناعة السكر واحدة الصناعات التحويلية

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