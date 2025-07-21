هل الصلاة بملابس عليها رسومات باطلة؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الصلاة بملابس عليها رسومات جائزة شرعًا، ما دامت لا تتضمن معاني قبيحة أو تُلهي المُصلي أو من يُصلي بجواره، مشددًا على أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا حرج فيها.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الأفضل للمسلم أن يبتعد عن كل ما يمكن أن يُشغل ذهنه أو ذهن المصلين أثناء الصلاة، قائلًا: "الرسومات إذا لم تكن فيها معانٍ قبيحة أو لا تُشغل، فالصلاة جائزة، لكنها تُكره إن كانت تُشغل".

هل الصلاة بملابس عليها رسومات باطلة؟

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "في كل الأحوال الصلاة صحيحة، ولا داعي للتهويل الذي نراه على مواقع التواصل، لأن البعض يربط بين هذه الرسومات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، دون أن يفهم المقصود بالصورة في الحديث".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المقصود بـ"الصورة" في الأحاديث النبوية هو "التمثال" المجسم، وليس الرسومات أو النقوش على الملابس، لافتًا إلى أن العرب قديمًا كانوا يفرقون بين "الصورة" و"النقش" و"الرسم"، لكن بعض الناس يخلطون بينهم بسبب نقص العلم أو الفهم الخاطئ.

هل تجوز الصلاة بـ الفانلة الحمالات بسبب الحر الشديد؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز ولا مانع من الصلاة بـ الفانلة الحمالات بالنسبة للرجل، مشيرا إلى أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور لـ دار الإفتاء عبر قناتها على منصة يوتيوب، أنه من الأولى والأفضل أن يستر الإنسان نفسه، وقد ورد الطلب في السنة النبوية بذلك.