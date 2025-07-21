هل استخدام شبكة الواي فاي غير المشفرة جائز شرعا؟.. الإفتاء تكشف

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة "الواي فاي" بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا.

هل استخدام شبكة الواي فاي غير المشفرة جائز شرعا؟

وأضافت دار الإفتاء، عبر فتوى على موقعها الإلكتروني، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه، أما إذا كانت خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللاسلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.

رأي فقهاء المذاهب الأربعة حول استخدام المنافع العامة

ونوهت دار الإفتاء بأن الفقهاء اختلفوا في كون المنافع أموالًا؛ فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المنافع أموال: