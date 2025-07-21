أبرزها مستقبل صلاح وقانون الرياضة.. 10 تصريحات نارية لوزير الشباب على الهواء

حلّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضيفا مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر قناة صدى البلد.

وزير الشباب يكشف كواليس حلّ أزمة التحكيم في مباراة الأهلي والزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة لا تُدلل على مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من إقامة المباراة داخل مصر، لما تمتلكه من إمكانيات وتنظيم على أعلى مستوى.

على الهواء.. رسالة خاصة من وزير الشباب لهاني أبو ريدة وحسام حسن

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر تمتلك حاليًا عناصر احترافية ممتازة، داعيًا الجماهير المصرية إلى التوجه لدعم وتشجيع المنتخب الوطني.

وزير الشباب يفجر مفاجأة بشأن أزمة مباراة الأهلي والزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ليس من اختصاصه كوزير، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية هي الجهة المسؤولة عن إدارة ملف الكرة في مصر.

وزير الشباب يتوعد: سنتصدى لأي تلاعب في عقود اللاعبين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دور الدولة هو خدمة الشعب ومعالجة الأخطاء، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الحالي يمنح الحق في وضع لائحة مالية مستقلة لكل نادٍ.

وزير الشباب: بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة لم يكن بأثر رجعي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مجلس النواب رفض الموافقة على وجود جهاز للرياضة في قانون الرياضة.

وزير الشباب يتوعدّ مقاضاة هؤلاء عقب الهجوم عليه بسبب قانون الرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية على موافقتهم على التعديلات في قانون الرياضة، مؤكدًا أنه نملك رفاهية تعديل قانون الرياضة بشكل كامل.

وزير الشباب عن قانون الرياضة: نحافظ على مستقبل أولادنا في عالم متغير

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: “نعمل على الحفاظ على مستقبل أولادنا في عالم متغير، منصب وزير الشباب والرياضة عام وليس لإدارة ملف الكرة، كما أن هناك مستهدفات وهي تطوير الرياضة المصرية وتحقيق العدالة”.

أشرف صبحي: لدينا كدولة رؤية للتغيير في الرياضة من أجل التطوير

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أننا نعمل على الحفاظ على مستقبل أولادنا في عالم متغير، موضحًا أنه يدير الجميع وملك الجميع.

صبحي: صلاح قيمة لمصر بالدوري الإنجليزي وينبغي عليه تجديد عقده مع ليفربول

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه أكد لمحمد صلاح أنه قيمة كبيرة لمصر في الدوري الإنجليزي، وينبغي عليه تجديد عقده مع نادي ليفربول.

وزير الشباب: توقعت الهجوم على قانون الرياضة الجديد.. وكان لديّ 4 تحفظات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه كان لديه توقع بالهجوم على قانون الرياضة الجديد، لافتا إلى أن التوقعات تكون احتمالية وقوع مشكلة في التطبيق.

