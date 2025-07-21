تشغيل قطار خاص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين وطنهم.. تفاصيل

قال محمد عادل مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إنّ مصر تواصل دورها الإنساني بكل ما تحمله الكلمة من معنى تجاه الأشقاء السودانيين، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لدعم الأشقاء في أوقات الأزمات والتحديات.

وأضاف عادل، في تصريحات مع الإعلامية دانا مدحت عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الهيئة القومية لسكك حديد مصر خصصت قطارًا خاصًا يحمل الرقم 1940، لنقل الأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم السودان الشقيق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بصورة طوعية وإنسانية، تعكس روح التضامن بين الشعبين.

وتابع، أن القطار انطلق بالفعل في تمام الساعة 11 صباح اليوم، الاثنين الموافق 21 من يوليو الجاري، متوجهًا إلى مدينة أسوان، حيث من المقرر أن يصل إليها في تمام الساعة 11 من مساء اليوم نفسه.

وأوضح أن الأشقاء السودانيين سيستقلون بعد ذلك البواخر النيلية التي ستنقلهم إلى الأراضي السودانية عبر ميناء السد العالي النهري، وسط مشاعر مختلطة من الحزن لتركهم وطنهم الثاني مصر، والسعادة بعودتهم إلى وطنهم الأم السودان، في مشهد إنساني مفعم بالمشاعر النبيلة والانتماء.