إصابة عدد من جنود الاحتلال في استهداف بصاروخ مضاد للدروع بغزة

أفاد إعلام إسرائيلي، بإصابة عدد من الجنود في استهداف قوة من الجيش بصاروخ مضاد للدروع بغزة.

وقال إعلام إسرائيلي:" هبوط مروحيات تنقل جنودا مصابين في مستشفى سوروكا بعد حدث أمني في غزة".

وفي أصدرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين بيانا موقع من 25 دولة تطالب إسرائيل بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ويعارض بشدة أي خطوات للتغيير الديموغرافي والإقليمي للأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأعلن البيان رفضه لمخطط المدينة الإنسانية التي ترغب إسرائيل في تنفيذه ومجددا دعمه لمصر وقطر والولايات المتحدة.