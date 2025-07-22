النيابة تحقق في اتهام سيدة لشقيق زوجها بتهديدها بفيديوهات

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ابتزاز سيدة على يد شقيق زوجها في الطالبية بعد علاقة غير شرعية بينهما.

سيدة تتهم شقيق زوجها بابتزازها

حيث طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة، وكذا استمعت لأقوال السيدة وتحفظت على هاتف شقيق زوجها وأمرت بتفريغه.

اتهمت سيدة شقيق زوجها بابتزازها وتهديدها بنشر فيديوهات خاصة، بمنطقة الطالبية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا من سيدة، اتهمت فيه شقيق زوجها بابتزازها، وذكرت أن المتهم هددها بواسطة فيديوهات خاصة بها، بسبب خلاف بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الاتهام، وتولت النيابة المختصة التحقيق.