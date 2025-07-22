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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئات السلة في معسكر مغلق استعدادًا للبطولة العربية

منتخب السلة
منتخب السلة
القسم الرياضي

يخوض منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 عامًا، معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق القاهرة، وذلك استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام على صالة ستاد القاهرة وتنطلق 10 أغسطس المقبل.

ويتخلل المعسكر مباريات ودية، كان آخرها الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 75/14، وهو ما يوفره الاتحاد المصري للسلة لزيادة الاحتكاك اللازم للارتفاع أكثر وأكثر بمستوى اللاعبات مع تكثيف التدريبات الفنية والبدنية.

وعقب انتهاء البطولة العربية يسافر منتخب الناشئات، لخوض معسكر خارج مصر قبل البطولة الإفريقية التي تقام في رواندا في الفترة من 9 سبتمبر المقبل وحتى 14 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة اللاعبات كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، جوري نظار، حلا معتز، جنى هاني، سيدرا هيثم، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، حبيبة محمود، سيدرا محمد، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، رودينا محمد، سما تامر، حبيبة كريم سرور، فريدة جاد الله، مايا عصام.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد 
مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبدالمنعم إداري، محلل أداء أحمد الجويلي، مدرب أحمال فريد سمير
طبيبة الفريق دكتورة فاطمة جمال، أحمد كامل، محمد يونس، عمر هاشم، ديفيد ألبير، مدربين معايشة.

السلة منتخب مصر منتخب السلة منتخب الناشئات البطولة العربية لكرة السلة

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