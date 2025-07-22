بعد أسبوع من وفاته.. تشييع جثمان طالب ثانوي بالمنوفية لقى مصرعه بإيطاليا

شيع العشرات من أهالي قرية المصيلحة بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان الطالب فارس حسام الدين وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد الوكيل وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

واكد الاهالي، أن الشاب فارس من خيرة شباب القرية طالب بالثانوية العامة سافر بعد انتهاء الامتحانات من أجل قضاء إجازة الصيف في ايطاليا.

واضاف الأهالي أن الشاب تعرض لحادث في ايطاليا اودي بحياته، وقررت أسرته عودته الي مسقط رأسه في قرية المصيلحة لدفنه في مقابر الأسرة بالقرية.

وتابع الأهالي، أن الوفاة منذ اسبوع وتم الانتهاء من إجراءات الدفن وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير وسط حالة من الحزن بين الجميع.