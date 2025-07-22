جامعة الوادي الجديد تفوز بالمركز الثالث في مسابقة البحوث العلمية

صرح الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، بأن الدكتور محمود لطفي، بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، قد فاز بالمركز الثالث في مسابقة البحوث العلمية بمسابقة الإبداع الإعلامي بمؤسسة الإعلام والتحول الرقمي.

وقال الدكتور محمود لطفي، الفائز بالمركز الثالث فى مسابقة الإبداع الإعلامي بمؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، إن البث الإذاعي مثله مثل الصناعات الأخرى، يتأثر بالتحول الرقمي بكل ما يتيحه من تقنيات يؤثر كذلك على صناعة المحتوى الخاص بالخدمات الإذاعية، وتزداد أهمية التحول الرقمي مع الظروف غير المسبوقة التي يعيشها العالم اليوم، ولعل الخطوة الأولى في رحلة التحول الرقمي هي وضع استراتيجية التحول الرقمي التي سترسم معالم الطريق وتحدد المحطات المفصلية والأهداف الاستراتيجية وأطر العمل والنماذج والمنهجيات ومؤشرات قياس الأداء الرقمي، وانعكاس ذلك على مستوى الأداء المهني للعاملين بالإذاعات.

وأضاف: "من هنا نجد أن موضوع التحول الرقمي بالإذاعات الإقليمية موضوع جدير بالدراسة، حيث تتحدد مشكلة الدراسة في رصد وتحليل استراتيجيات التحول الرقمي بالإذاعات الإقليمية بالتطبيق على إذاعات "الإسكندرية، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، الوادي الجديد"، وعلاقتها بمستوى الأداء المهني لدى القائمين بالاتصال فيها، وذلك من خلال مقابلات متعمقة مع الإداريين بتلك الإذاعات لرصد استراتيجيات ومتطلبات التحول الرقمي، واستقصاء آراء القائمين بالاتصال في هذه الإذاعات عن مدى فعّالية هذه الاستراتيجيات، وعلاقتها بمستوى الأدء المهني لديهم، وهي دراسة وصفية اعتمدت على منهج المسح باستخدام أداتي المقابلة المتعمقة مع إداريي الإذاعات الإقليمية "الإسكندرية، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوادي الجديد" "مدير الإذاعة، ورؤساء الأقسام"، واستمارة الاستبيان على عينة متاحة قوامها من مديري الإذاعات الأربعة والقائمين بالاتصال فيها من معدين ومذيعين ومهندسي الصوت".