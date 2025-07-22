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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يغلق الزمالك ملف فتوح؟.. اللاعب يعتذر وجلسة فاصلة تحسم مصيره

أحمد فتوح
أحمد فتوح
منتصر الرفاعي

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس ما بعد توقيع الغرامة المالية على اللاعب وتحويله للتحقيق، بسبب مغادرته معسكر الفريق لحضور حفل غنائي دون الحصول على إذن مسبق.

وحسب ما ورد في برنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون"، حاول اللاعب التواصل مرارًا مع المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، من أجل تقديم اعتذاره وتوضيح موقفه، إلا أن الأخير تجاهل الرد على اتصالاته، ما زاد من توتر العلاقة في بدايات الأزمة، وفقًا لما أكدته الإعلامية سهام صالح.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، تقدم أحمد فتوح باعتذار مكتوب إلى إدارة النادي وجون إدوارد، أعرب خلاله عن احترامه الكامل للعقوبة الموقعة عليه، وتمسكه بالاستمرار داخل صفوف الزمالك، رافضًا فكرة الرحيل أو العرض للبيع.

وكشفت مصادر أن وساطات من شخصيات بارزة ومحبة للنادي دخلت على خط الأزمة، في مساعٍ لاحتوائها بشكل ودي، في ظل تعهد اللاعب بالانضباط الكامل خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع فتوح لجلسة تحقيق خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي من قبل إدارة الزمالك بشأن مستقبله مع الفريق.

نادي الزمالك أحمد فتوح جون إدوارد برنامج الكلاسيكو

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